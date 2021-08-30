Украина собрала полный комплект медалей! Невероятное утро понедельника на Паралимпиаде

Марина Литовченко выиграла золото Токио-2020 / Фото: Getty Images

Сегодня утром мы снова радуемся за наших паралимпийцев, которые продолжают свое просто невероятное выступление на Играх в Токио.

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Пока в Украине была глубокая ночь, наши спортсмены уже успели выиграть четыре медали!

Чемпионкой Паралимпиады стала Марина Литовченко в настольном теннисе.

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Серебряные медали выиграли Андрей Дорошенко (стрельба) и Виктор Дидух (настольный теннис).

Бронзу завоевала Ирина Щетник в стрельбе.

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Таким образом, сборная Украины на Паралимпийских играх завоевала уже 47 наград – 11 золотых, 24 серебряных и 12 бронзовых. В общекомандном зачете наша сборная занимает пятое место.