29 августа 14:00 О матче
Десна 0
Верес 4
29 августа 17:00 Видео
Минай 1
Шахтер 1
29 августа 19:30 Видео
Заря 1
Ворскла 0
29 августа 19:30 Видео
Рух 1
Львов 0
11 сентября 00:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
11 сентября 00:00
Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
Мариуполь --
11 сентября 00:00
Ворскла --
Десна --
11 сентября 00:00
Верес --
Львов --
11 сентября 00:00
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 00:00
Минай --
Черноморец --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Украина собрала полный комплект медалей! Невероятное утро понедельника на Паралимпиаде

Любомир Луканюк
30 августа, 08:27
Сразу четыре медали завоевали украинские паралимпийцы утром 30 августа, это позволило нашей сборной остаться на пятом месте в таблице медалей

Марина Литовченко выиграла золото Токио-2020 / Фото: Getty Images

Сегодня утром мы снова радуемся за наших паралимпийцев, которые продолжают свое просто невероятное выступление на Играх в Токио.

Читайте также: Взрывал, убивал, сел на 84 года! Испанский террорист борется за медали Паралимпиады

Пока в Украине была глубокая ночь, наши спортсмены уже успели выиграть четыре медали!

Чемпионкой Паралимпиады стала Марина Литовченко в настольном теннисе.

Реклама

Серебряные медали выиграли Андрей Дорошенко (стрельба) и Виктор Дидух (настольный теннис).

Бронзу завоевала Ирина Щетник в стрельбе.

Смотрите также: Таблица медалей Паралимпиады-2020 в Токио

Таким образом, сборная Украины на Паралимпийских играх завоевала уже 47 наград – 11 золотых, 24 серебряных и 12 бронзовых. В общекомандном зачете наша сборная занимает пятое место.

Реклама