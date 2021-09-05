Україна – шоста! Підсумкова таблиця медалей Паралімпіади

Наші мультимедалісти - Крипак, Трусов і Мерешко
Сьогодні в Токіо завершилися Паралімпійські ігри!
В останній день Україна не змогла завоювати нагород. І закінчила Паралімпіаду на шостому місці в загальному медальному заліку! На рахунку українських паралімпійців 98 медалей, серед яких 24 золоті.
Переміг Китай, у якого 207 медалей, з яких 96 золоті. Просто неймовірний результат.
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Медальний залік Паралімпіади-2020 на 5 вересня:
|М
|Країна
|всього
|1
Китай
|96
|60
|51
|207
|2
Велика Британія
|41
|38
|45
|124
|3
США
|37
|36
|31
|104
|4
|ПРК
|36
|33
|49
|118
|5
Нідерланди
|25
|17
|17
|59
|6
Україна
|24
|47
|27
|98
|7
Бразилія
|22
|20
|30
|72
|8
Австралія
|21
|29
|30
|80
|9
Італія
|14
|29
|26
|69
|10
Азербайджан
|14
|1
|4
|19
|11
Японія
|13
|15
|23
|51
|12
Німеччина
|13
|12
|18
|43
|13
Іран
|12
|11
|1
|24
|14
Франція
|11
|15
|28
|54
|15
Іспанія
|9
|15
|12
|36
|16
Узбекистан
|8
|5
|6
|19
|17
Польща
|7
|6
|12
|25
|18
Угорщина
|7
|5
|4
|16
|19
Швейцарія
|7
|4
|3
|14
|20
Мексика
|7
|2
|13
|22
|21
Нова Зеландія
|6
|3
|3
|12
|22
Ізраїль
|6
|2
|1
|9
|23
Канада
|5
|10
|6
|21
|24
Індія
|5
|8
|6
|19
|25
Таїланд
|5
|5
|8
|18
|26
Словаччина
|5
|2
|4
|11
|27
Білорусь
|5
|1
|1
|7
|28
Туніс
|4
|5
|2
|11
|29
Алжир
|4
|4
|4
|12
|30
Марокко
|4
|4
|3
|11
|31
Бельгія
|4
|3
|8
|15
|32
Ірландія
|4
|2
|1
|7
|33
Нігерія
|4
|1
|5
|10
|34
ПАР
|4
|1
|2
|7
|35
Куба
|4
|1
|1
|6
|36
Йорданія
|4
|0
|1
|5
|37
Колумбія
|3
|7
|14
|24
|38
Венесуела
|3
|2
|2
|7
|39
Малайзія
|3
|2
|0
|5
|40
Данія
|3
|1
|1
|5
|41
Корея
|2
|8
|12
|22
|42
Туреччина
|2
|4
|9
|15
|43
Індонезія
|2
|3
|4
|9
|44
Чехія
|2
|3
|3
|8
|45
Чилі
|2
|3
|1
|6
|46
Сербія
|2
|3
|1
|6
|47
Норвегія
|2
|0
|2
|4
|48
Сінгапур
|2
|0
|0
|2
|49
Австрія
|1
|5
|3
|9
|50
Швеція
|1
|5
|2
|8
|51
Греція
|1
|3
|7
|11
|52
Фінляндія
|1
|3
|1
|5
|53
Казахстан
|1
|3
|1
|5
|54
ОАЕ
|1
|1
|1
|3
|55
Коста-Ріка
|1
|1
|0
|2
|56
Еквадор
|1
|0
|2
|3
|57
Кіпр
|1
|0
|1
|2
|58
Шрі Ланка
|1
|0
|1
|2
|59
Ефіопія
|1
|0
|0
|1
|60
Монголія
|1
|0
|0
|1
|61
Перу
|1
|0
|0
|1
|62
Пакистан
|1
|0
|0
|1
|63
Аргентина
|0
|5
|4
|9
|64
Єгипет
|0
|5
|2
|7
|65
Хорватія
|0
|3
|4
|7
|66
Латвія
|0
|3
|2
|5
|67
Грузія
|0
|3
|0
|3
|68
Болгарія
|0
|2
|0
|2
|69
Гонконг
|0
|1
|2
|3
|70
Ірак
|0
|1
|2
|3
|71
Румунія
|0
|1
|1
|2
|72
Намібія
|0
|1
|1
|2
|73
Кувейт
|0
|1
|1
|2
|74
Словенія
|0
|1
|1
|2
|75
В'єтнам
|0
|1
|0
|1
|76
Литва
|0
|0
|3
|3
|77
Португалія
|0
|0
|2
|2
|78
Сальвадор
|0
|0
|1
|1
|79
Уганда
|0
|0
|1
|1
|80
Чорногорія
|0
|0
|1
|1
|81
Тайвань
|0
|0
|1
|1
|82
Кенія
|0
|0
|1
|1
|83
Оман
|0
|0
|1
|1
|84
Саудівська Аравія
|0
|0
|1
|1
|85
Катар
|0
|0
|1
|1
|86
Боснія і Герцеговина
|0
|0
|1
|1