4 вересня 21:45
Україна 1
Франція 1
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
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Головна Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

Україна – шоста! Підсумкова таблиця медалей Паралімпіади

Любомир Луканюк
5 вересня, 09:37
На Паралімпійських іграх в Токіо збірна України посіла шосте місце в медальному заліку. Наші спортсмени завоювали 98 медалей, з них 24 – золоті

Наші мультимедалісти - Крипак, Трусов і Мерешко

Сьогодні в Токіо завершилися Паралімпійські ігри!

В останній день Україна не змогла завоювати нагород. І закінчила Паралімпіаду на шостому місці в загальному медальному заліку! На рахунку українських паралімпійців 98 медалей, серед яких 24 золоті.

Переміг Китай, у якого 207 медалей, з яких 96 золоті. Просто неймовірний результат.

Читайте також: Про неї знімають фільми: українка виграла дев'яту медаль на Паралімпіаді

Медальний залік Паралімпіади-2020 на 5 вересня:

МКраїнавсього
1

Китай

966051207
2

Велика Британія

413845124
3

США

373631104
4ПРК363349118
5

Нідерланди

25171759
6

Україна

24 47 27 98
7

Бразилія

22203072
8

Австралія

21293080
9

Італія

14292669
10

Азербайджан

141419
11

Японія

13152351
12

Німеччина

13121843
13

Іран

1211124
14

Франція

11152854
15

Іспанія

9151236
16

Узбекистан

85619
17

Польща

761225
18

Угорщина

75416
19

Швейцарія

74314
20

Мексика

721322
21

Нова Зеландія

63312
22

Ізраїль

6219
23

Канада

510621
24

Індія

58619
25

Таїланд

55818
26

Словаччина

52411
27

Білорусь

5117
28

Туніс

45211
29

Алжир

44412
30

Марокко

44311
31

Бельгія

43815
32

Ірландія

4217
33

Нігерія

41510
34

ПАР

4127
35

Куба

4116
36

Йорданія

4015
37

Колумбія

371424
38

Венесуела

3227
39

Малайзія

3205
40

Данія

3115
41

Корея

281222
42

Туреччина

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24915
43

Індонезія

2349
44

Чехія

2338
45

Чилі

2316
46

Сербія

2316
47

Норвегія

2024
48

Сінгапур

2002
49

Австрія

1539
50

Швеція

1528
51

Греція

13711
52

Фінляндія

1315
53

Казахстан

1315
54

ОАЕ

1113
55

Коста-Ріка

1102
56

Еквадор

1023
57

Кіпр

1012
58

Шрі Ланка

1012
59

Ефіопія

1001
60

Монголія

1001
61

Перу

1001
62

Пакистан

1001
63

Аргентина

0549
64

Єгипет

0527
65

Хорватія

0347
66

Латвія

0325
67

Грузія

0303
68

Болгарія

0202
69

Гонконг

0123
70

Ірак

0123
71

Румунія

0112
72

Намібія

0112
73

Кувейт

0112
74

Словенія

0112
75

В'єтнам

0101
76

Литва

0033
77

Португалія

0022
78

Сальвадор

0011
79

Уганда

0011
80

Чорногорія

0011
81

Тайвань

0011
82

Кенія

0011
83

Оман

0011
84

Саудівська Аравія

0011
85

Катар

0011
86

Боснія і Герцеговина

0011

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