4 сентября 21:45
Украина 1
Франция 1
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Украина – шестая! Итоговая таблица медалей Паралимпиады

Любомир Луканюк
5 сентября, 09:37
На Паралимпийских играх в Токио сборная Украины заняла шестое место в медальном зачете. Наши спортсмены завоевали 98 медалей, из них 24 – золотые

Наши мультимедалисты - Крипак, Трусов и Мерешко

Сегодня в Токио завершились Паралимпийские игры!

В последний день Украина не смогла завоевать наград. И закончила Паралимпиаду на шестом месте в общем медальном зачете! На счету украинских паралимпийцев 98 медалей, среди которых 24 золотые.

Победил Китай, у которого 207 медалей, из которых 96 золотые. Просто невероятный результат.

Читайте также: О ней снимают фильмы: украинка выиграла девятую медаль на Паралимпиаде

Медальный зачет Паралимпиады-2020 на 5 сентября:

МСтранаВсего
1

Китай

966051207
2

Великобритания

413845124
3

США

373631104
4ПРК363349118
5

Нидерланды

25171759
6

Украина

24472798
7

Бразилия

22203072
8

Австралия

21293080
9

Италия

14292669
10

Азербайджан

141419
11

Япония

13152351
12

Германия

13121843
13

Иран

1211124
14

Франция

11152854
15

Испания

9151236
16

Узбекистан

85619
17

Польша

761225
18

Венгрия

75416
19

Швейцария

74314
20

Мексика

721322
21

Новая Зеландия

63312
22

Израиль

6219
23

Канада

510621
24

Индия

58619
25

Таиланд

55818
26

Словакия

52411
27

Беларусь

5117
28

Тунис

45211
29

Алжир

44412
30

Марокко

44311
31

Бельгия

43815
32

Ирландия

4217
33

Нигерия

41510
34

ЮАР

4127
35

Куба

4116
36

Иордания

4015
37

Колумбия

371424
38

Венесуэла

3227
39

Малайзия

3205
40

Дания

3115
41

Корея

281222
42

Турция

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24915
43

Индонезия

2349
44

Чехия

2338
45

Чили

2316
46

Сербия

2316
47

Норвегия

2024
48

Сингапур

2002
49

Австрия

1539
50

Швеция

1528
51

Греция

13711
52

Финляндия

1315
53

Казахстан

1315
54

ОАЭ

1113
55

Коста-Рика

1102
56

Эквадор

1023
57

Кипр

1012
58

Шри Ланка

1012
59

Эфиопия

1001
60

Монголия

1001
61

Перу

1001
62

Пакистан

1001
63

Аргентина

0549
64

Египет

0527
65

Хорватия

0347
66

Латвия

0325
67

Грузия

0303
68

Болгария

0202
69

Гонконг

0123
70

Ирак

0123
71

Румыния

0112
72

Намибия

0112
73

Кувейт

0112
74

Словения

0112
75

Вьетнам

0101
76

Литва

0033
77

Португалия

0022
78

Сальвадор

0011
79

Уганда

0011
80

Черногория

0011
81

Тайвань

0011
82

Кения

0011
83

Оман

0011
84

Саудовская Аравия

0011
85

Катар

0011
86

Босния и Герцеговина

0011

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