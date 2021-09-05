Украина – шестая! Итоговая таблица медалей Паралимпиады

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Сегодня в Токио завершились Паралимпийские игры!
В последний день Украина не смогла завоевать наград. И закончила Паралимпиаду на шестом месте в общем медальном зачете! На счету украинских паралимпийцев 98 медалей, среди которых 24 золотые.
Победил Китай, у которого 207 медалей, из которых 96 золотые. Просто невероятный результат.
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Медальный зачет Паралимпиады-2020 на 5 сентября:
|М
|Страна
|Всего
|1
Китай
|96
|60
|51
|207
|2
Великобритания
|41
|38
|45
|124
|3
США
|37
|36
|31
|104
|4
|ПРК
|36
|33
|49
|118
|5
Нидерланды
|25
|17
|17
|59
|6
Украина
|24
|47
|27
|98
|7
Бразилия
|22
|20
|30
|72
|8
Австралия
|21
|29
|30
|80
|9
Италия
|14
|29
|26
|69
|10
Азербайджан
|14
|1
|4
|19
|11
Япония
|13
|15
|23
|51
|12
Германия
|13
|12
|18
|43
|13
Иран
|12
|11
|1
|24
|14
Франция
|11
|15
|28
|54
|15
Испания
|9
|15
|12
|36
|16
Узбекистан
|8
|5
|6
|19
|17
Польша
|7
|6
|12
|25
|18
Венгрия
|7
|5
|4
|16
|19
Швейцария
|7
|4
|3
|14
|20
Мексика
|7
|2
|13
|22
|21
Новая Зеландия
|6
|3
|3
|12
|22
Израиль
|6
|2
|1
|9
|23
Канада
|5
|10
|6
|21
|24
Индия
|5
|8
|6
|19
|25
Таиланд
|5
|5
|8
|18
|26
Словакия
|5
|2
|4
|11
|27
Беларусь
|5
|1
|1
|7
|28
Тунис
|4
|5
|2
|11
|29
Алжир
|4
|4
|4
|12
|30
Марокко
|4
|4
|3
|11
|31
Бельгия
|4
|3
|8
|15
|32
Ирландия
|4
|2
|1
|7
|33
Нигерия
|4
|1
|5
|10
|34
ЮАР
|4
|1
|2
|7
|35
Куба
|4
|1
|1
|6
|36
Иордания
|4
|0
|1
|5
|37
Колумбия
|3
|7
|14
|24
|38
Венесуэла
|3
|2
|2
|7
|39
Малайзия
|3
|2
|0
|5
|40
Дания
|3
|1
|1
|5
|41
Корея
|2
|8
|12
|22
|42
Турция
|2
|4
|9
|15
|43
Индонезия
|2
|3
|4
|9
|44
Чехия
|2
|3
|3
|8
|45
Чили
|2
|3
|1
|6
|46
Сербия
|2
|3
|1
|6
|47
Норвегия
|2
|0
|2
|4
|48
Сингапур
|2
|0
|0
|2
|49
Австрия
|1
|5
|3
|9
|50
Швеция
|1
|5
|2
|8
|51
Греция
|1
|3
|7
|11
|52
Финляндия
|1
|3
|1
|5
|53
Казахстан
|1
|3
|1
|5
|54
ОАЭ
|1
|1
|1
|3
|55
Коста-Рика
|1
|1
|0
|2
|56
Эквадор
|1
|0
|2
|3
|57
Кипр
|1
|0
|1
|2
|58
Шри Ланка
|1
|0
|1
|2
|59
Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|60
Монголия
|1
|0
|0
|1
|61
Перу
|1
|0
|0
|1
|62
Пакистан
|1
|0
|0
|1
|63
Аргентина
|0
|5
|4
|9
|64
Египет
|0
|5
|2
|7
|65
Хорватия
|0
|3
|4
|7
|66
Латвия
|0
|3
|2
|5
|67
Грузия
|0
|3
|0
|3
|68
Болгария
|0
|2
|0
|2
|69
Гонконг
|0
|1
|2
|3
|70
Ирак
|0
|1
|2
|3
|71
Румыния
|0
|1
|1
|2
|72
Намибия
|0
|1
|1
|2
|73
Кувейт
|0
|1
|1
|2
|74
Словения
|0
|1
|1
|2
|75
Вьетнам
|0
|1
|0
|1
|76
Литва
|0
|0
|3
|3
|77
Португалия
|0
|0
|2
|2
|78
Сальвадор
|0
|0
|1
|1
|79
Уганда
|0
|0
|1
|1
|80
Черногория
|0
|0
|1
|1
|81
Тайвань
|0
|0
|1
|1
|82
Кения
|0
|0
|1
|1
|83
Оман
|0
|0
|1
|1
|84
Саудовская Аравия
|0
|0
|1
|1
|85
Катар
|0
|0
|1
|1
|86
Босния и Герцеговина
|0
|0
|1
|1