Україна проти Росії! Битва в храмі, де співали Бітлз

У поєдинку за бронзову медаль український дзюдоїст Яків Хаммо зустрінеться з представником російської команди Тамерланом Башаєвим

Хаммо проти Башаєва на арені, де співали The Beatles

Між ранковою та вечірньою сесією в "Ніппон Будокан" звучать пісні The Beatles. Це символічно. 1966 року саме The Beatles стали першою зарубіжною групою, яка виступила в храмі бойового мистецтва. Це викликало хвилю протесту в країні. Патріотично налаштовані японці вважали, що концерт західної групи осквернить цей зал.

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Арену побудували до Олімпіади 1964 року! Тоді на ній проходили змагання з дзюдо. На Іграх-2020 тут теж розігрували нагороди дзюдоїсти. Дар'я Білодід завоювала "бронзу". Сьогодні на медаль претендує Яків Хаммо.

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Поразка іппоном від японця Харасави відкинула нашого дзюдоїста в сітку, яка бореться за третє місце.

На шляху до малого фіналу Яків виграв у представника Узбекистану Бекмурода Олтибоєва. А в поєдинку за бронзову нагороду йому належить зустрітися з росіянином Тамерланом Башаєвим.

Україна проти Росії! Це більше ніж спорт!