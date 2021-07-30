Украина против России! Битва в храме, где пели Битлз

В поединке за бронзовую медаль украинский дзюдоист Яков Хаммо встретится против представителя российской команды Тамерлана Башаева

Хаммо против Башаева на арене, где пели The Beatles

Между утренней и вечерней сессией в "Ниппон Будокан" звучат песни The Beatles. Это символично. В 1966 году именно The Beatles стали первой зарубежной группой, выступившей в храме боевого искусства. Это вызвало волну протеста в стране. Патриотически настроенные японцы считали, что концерт западной группы осквернит этот зал.

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Арену построили к Олимпиаде 1964 года! Тогда на ней проходили соревнования по дзюдо. На Играх-2020 здесь тоже разыгрывали награды дзюдоисты. Дарья Белодед увезла "бронзу". Сегодня на медаль претендует Яков Хаммо.

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Поражение иппоном от японца Харасавы отбросило нашего дзюдоиста в сетку, которая сражается за третье место.

На пути к малому финалу Яков выиграл у представителя Узбекистана Бекмурода Олтыбоева. А в поединке за бронзовую награду ему предстоит встретиться с россиянином Тамерланом Башаевым.

Украина против России! Это больше, чем спорт!