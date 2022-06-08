8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Україна проти Ірландії: букмекери назвали фаворита у матчі Ліги націй

Анатолій Дерека
8 червня, 16:46
На команду Олександра Петракова чекає третій британський опонент за тиждень. Розповідаємо про котирування на матч у Дубліні

На стадіоні "Авіва" битимуться Ірландія та Україна

Сьогодні наша футбольна збірна стартує у Лізі націй. Команда Олександра Петракова воює з ірландцями в Дубліні. Онлайн-трансляція матчу Ірландія – Україна буде доступна у нас на сайті. Початок – 21:45 за київським часом.

Тим часом букмекери оновили котирування на матч. Фаворитом, як і раніше, є збірна Ірландії, коефіцієнт на неї дорівнює 2.60. У свою чергу на Україну можна поставити за 3.05, а на нічию – 3.10. У відсотковому відношенні розташування сил таке:

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  • перемога Ірландії – 37%
  • нічия – 31%
  • перемога України – 32%

Нагадаємо, що у нашій групі у дивізіоні В також знаходяться Вірменія та Шотландія. До слова, ірландці вже встигли відіграти один матч у Лізі націй, сенсаційно поступившись у гостях вірменам.

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Україна ж у червні встигла провести дві ігри відбору на ЧС-2022. Команда Олександра Петракова здолала шотландців (3:1), а ось у вирішальній битві за мундіаль наша команда зазнала мінімальної поразки від Уельсу (0:1).

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Поєдинок у прямому ефірі можна буде переглянути на телеканалах Індіго та Футбол 1. Крім того, пряма трансляція матчу Ірландія – Україна буде на сервісі OLL.TV.