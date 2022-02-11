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Україна святкує гучний успіх на Олімпіаді

Павло Василенко
11 лютого, 09:41
У стрій повернулася головна зірка української олімпійської збірної – біатлоністка Олена Білосюк (до заміжжя – Підгрушна)

Олена Підгрушна (Білосюк) / Фото: biathlon.com.ua

До розташування олімпійської збірної України повертається Олена Білосюк, яка одразу після прибуття до Пекіна, 2 лютого, здала позитивний тест на коронавірус і весь цей час перебувала у Китаї на карантині.

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"Приємні новини для українських уболівальників надійшли із зимових Олімпійських ігор у Пекіні. До розташування нашої команди з ізоляційного готелю повертається капітан жіночої збірної з біатлону, олімпійська чемпіонка Олена Білосюк, яка здала два негативні пцр-тести поспіль і готова допомогти нашій команді. Відучора у розташуванні збірної також перебуває і сервісмен Іван Білосюк", – йдеться на сторінці НОК України в Facebook.

Нагадаємо, через позитивний тест на коронавірус Олена Білосюк (колишня Підгрушна) на Олімпіаді в Пекіні пропустила змішану естафету, індивідуальну гонку та спринт. Не виступить вона і у пасьюті 13 лютого.

Проте, є шанси, що вона допоможе нашій біатлонній збірній в естафеті 16 лютого, де Україна розраховує на медаль.

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Нагадаємо, саме Олена принесла Україні золото в естафеті на Олімпіаді-2014 у Сочі.

Олімпійське золото-2014 / Фото: Getty Images