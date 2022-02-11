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Украина празднует громкий успех на Олимпиаде

Павел Василенко
11 февраля, 09:41
В строй вернулась главная звезда украинской олимпийской сборной – биатлонистка Елена Билосюк (до замужества – Пидгрушная)

Елена Пидгрушная (Билосюк) / Фото: biathlon.com.ua

В расположение олимпийской сборной Украины возвращается Елена Билосюк, которая сразу по прибытии в Пекин, 2 февраля, сдала положительный тест на коронавирус и все это время пребывала в Китае на карантине.

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"Приятные новости для украинских болельщиков пришли с зимних Олимпийских игр в Пекине. В расположение нашей команды из изоляционного отеля возвращается капитан женской сборной по биатлону, олимпийская чемпионка Елена Билосюк, которая сдала два отрицательных пцр-теста подряд и готова помочь нашей команде. В расположении сборной со вчерашнего вечера также пребывает и сервисмен Иван Билосюк", – говорится на странице НОК Украины в Facebook.

Напомним, из-за положительного теста на коронавирус Елена Билосюк (бывшая Пидгрушная) на Олимпиаде в Пекине пропустила смешанную эстафету, индивидуальную гонку и спринт. Не выступит она и в пасьюте 13 февраля.

Однако есть шансы, что она поможет нашей биатлонной сборной в эстафете 16 февраля, где Украина рассчитывает на медаль.

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Напомним, именно Елена принесла Украине золото в эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Олимпийское золото-2014 / Фото: Getty Images