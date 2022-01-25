Україна поділила Лігу націй між двома містами: де зіграє команда Петракова

Збірна України буде грати у Києві і Львові / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна зіграє у Дивізіоні B1, де їхніми суперниками стануть команди Шотландії, Вірменії та Ірландії.

Як повідомляє ua.tribuna.com з посиланням на Telegram-канал vZbirna, матчі проти Вірменії та Ірландії прийме Львів, а у Києві пройде зустріч із Шотландією. Харків буде резервним містом.

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Календар матчів України у Лізі націй-2022:

04.06. 21:45 Ірландія – Україна

07.06. 21:45 Шотландія – Україна

11.06. 21:45 Україна – Вірменія ("Арена-Львів")

14.06. 21:45 Україна – Ірландія ("Арена-Львів")

23.09. 19:00 Вірменія – Україна

26.09. 21:45 Україна – Шотландія (НСК "Олімпійський")

Зазначимо, що із Шотландією Україна зустрінеться раніше – у відборі на ЧС-2022. Цей матч запланований на березень і пройде у Глазго на "Хемпден Парку".

У разі перемоги підопічні Олександра Петракова вийдуть на переможця пари Уельс – Австрія, а далі – Катар! До речі, ми писали, що збірній України пробачили жовті картки перед плей-офф ЧС-2022.