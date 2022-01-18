Дякую, ФІФА: збірній України пробачили жовті картки перед плей-офф ЧС-2022

Нове рішення торкнеться 107 гравців з 12 країн, яким до дискваліфікації залишалася одна жовта картка.
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Втім, нововведення не поширюється на гравців, які вже заробили дискваліфікацію у матчах групового етапу, пише BBC.
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Це правило торкнеться і збірної України, де на картках висіли:
- Георгій Бущан
- Ілля Забарний
- Сергій Кривцов
- Микола Матвієнко
Україна у плей-офф ЧС-2022 зустрінеться із Шотландією. Матч пройде у Глазго 24 березня. У разі перемоги команда Олександра Петракова вийде на переможця пари Уельс – Австрія.
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Раніше ми писали, що гравець Ювентуса чекає на виклик до збірної України, а на батьківщині про нього навіть не знають. 17-річний Андрій Фірман навчався в одній школі із сином Кріштіану Роналду, а Ювентус хоче підписати з ним професійний контракт.