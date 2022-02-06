Україна сумно завершила чемпіонат Європи з футзалу

Україна - Іспанія - 1:4 / Фото: UEFA.com
Тривалий час у бронзовому поєдинку українці на рівних протистояли фавориту – Іспанії, на табло горів обнадійливий рахунок – 1:1.
Але врешті-решт іспанці довели справу до перемоги – 4:1.
Проте четверте місце – найкращий результат нашої країни за 17 років.
Але якими близькими були медалі...
Іспанія – Україна – 4:1
Голи: Мельядо, 10, Солано, 18, Бойіс, 31, Адольфо, 32 – Чернявський, 17
У фіналі Євро 6 лютого о 18:30 зіграють Португалія та Росія, якій у півфіналі українці поступилися 2:3.