6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Україна сумно завершила чемпіонат Європи з футзалу

Олег Люлька
6 лютого, 17:10
У поєдинку за третє місце європейської першості українські футзалісти програли в Амстердамі збірній Іспанії

Україна - Іспанія - 1:4 / Фото: UEFA.com

Тривалий час у бронзовому поєдинку українці на рівних протистояли фавориту – Іспанії, на табло горів обнадійливий рахунок – 1:1.

Але врешті-решт іспанці довели справу до перемоги – 4:1.

Реклама

Проте четверте місце – найкращий результат нашої країни за 17 років.

Але якими близькими були медалі...

Іспанія – Україна – 4:1
Голи: Мельядо, 10, Солано, 18, Бойіс, 31, Адольфо, 32 – Чернявський, 17

Реклама

Реклама

У фіналі Євро 6 лютого о 18:30 зіграють Португалія та Росія, якій у півфіналі українці поступилися 2:3.