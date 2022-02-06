Украина печально завершила чемпионат Европы по футзалу

Украина - Испания - 1:4 / Фото: UEFA.com

Долгое время в бронзовом поединке украинцы на равных противостояли фавориту – Испании, на табло горел обнадеживающий счет – 1:1.

Но в итоге испанцы довели дело до победы – 4:1.

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Тем не менее четвертое место – лучший результат нашей страны за 17 лет.

Но ведь как близки были медали...

Испания – Украина – 4:1

Голы: Мельядо, 10, Солано, 18, Бойис, 31, Адольфо, 32 – Чернявский, 17

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В финале Евро 6 февраля в 18:30 сыграют Португалия и Россия, которой в полуфинале украинцы уступили 2:3.