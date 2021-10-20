Україна відмовилася їхати на чемпіонат Європи в Росію

Михайло Романчук відмовився їхати на чемпіонат Європи в Росію / Фото: REUTERS
Керівництво Федерації плавання України планувало привезти в Росію лише топових спортсменів, так як держава не оплачує участь в турнірах на території РФ, а везти велику делегацію за свій рахунок буде дорого.
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"Ми планували брати участь в цих змаганнях, але обмеженою командою, тобто з тих спортсменів, які можуть боротися за медалі.
Планувалося, що на чемпіонат Європи поїде призер Олімпійських ігор Михайло Романчук, а також півфіналіст Владислав Бухов.
Але кілька тижнів тому Романчук з особистих причин відмовився він участі в чемпіонаті. Так само зробив і Бухова", – повідомив президент Федерації плавання України Андрій Власков.
В результаті було прийнято рішення повністю проігнорувати чемпіонат Європи в Росії.
У той же час глава федерації запевнив, що ніяких очок Україна не втрачає, відмовляючись від виступу на Євро.
Крім того, на початку грудня відбудеться чемпіонат світу, і українські плавці зосередять підготовку саме на цьому турнірі, повідомляє suspilne.media.