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Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
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Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
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Україна відмовилася їхати на чемпіонат Європи в Росію

Олександр Трикіша
20 жовтня, 18:19
Збірна України пропустить чемпіонат Європи з плавання в Росії. Їхати в РФ відмовилися лідери нашої збірної. Команда зосередитися на підготовці до ЧС

Михайло Романчук відмовився їхати на чемпіонат Європи в Росію / Фото: REUTERS

Керівництво Федерації плавання України планувало привезти в Росію лише топових спортсменів, так як держава не оплачує участь в турнірах на території РФ, а везти велику делегацію за свій рахунок буде дорого.

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"Ми планували брати участь в цих змаганнях, але обмеженою командою, тобто з тих спортсменів, які можуть боротися за медалі.

Планувалося, що на чемпіонат Європи поїде призер Олімпійських ігор Михайло Романчук, а також півфіналіст Владислав Бухов.

Михайло Романчук завоював срібло на дистанції 1500 метрів вільним стилем / Фото: Getty Images

Але кілька тижнів тому Романчук з особистих причин відмовився він участі в чемпіонаті. Так само зробив і Бухова", – повідомив президент Федерації плавання України Андрій Власков.

В результаті було прийнято рішення повністю проігнорувати чемпіонат Європи в Росії.

У той же час глава федерації запевнив, що ніяких очок Україна не втрачає, відмовляючись від виступу на Євро.

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Крім того, на початку грудня відбудеться чемпіонат світу, і українські плавці зосередять підготовку саме на цьому турнірі, повідомляє suspilne.media.

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