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Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
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Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
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Украина отказалась ехать на чемпионат Европы в Россию

Александр Трикиша
20 октября, 18:19
Сборная Украины пропустит чемпионат Европы по плаванию в России. Ехать в РФ отказались лидеры нашей сборной. Команда сосредоточиться на подготовке к ЧМ

Михаил Романчук отказался ехать на чемпионат Европы в Россию / Фото: REUTERS

Руководство Федерации плавания Украины планировало привезти в Россию лишь топовых спортсменов, так как государство не оплачивает участие в турнирах на территории РФ, а везти большую делегацию за свой счет будет дорого.

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"Мы планировали участвовать в этих соревнованиях, но ограниченной командой, то есть с тех спортсменов, которые могут бороться за медали.

Планировалось, что на чемпионат Европы поедет призер Олимпийских игр Михаил Романчук, а также полуфиналист Владислав Бухов.

Михаил Романчук завоевал серебро на дистанции 1500 метров вольным стилем / Фото: Getty Images

Но несколько недель назад Романчук по личным причинам отказался он участия в чемпионате. Так же сделал и Бухов ", – сообщил президент Федерации плавания Украины Андрей Власков.

В итоге было принято решение полностью проигнорировать чемпионат Европы в России.

В то же время глава федерации заверил, что никаких очков Украина не теряет, отказываясь от выступления на Евро.

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Кроме того, в начале декабря состоится чемпионат мира, и украинские пловцы сосредоточат подготовку именно на этом турнире, сообщает suspilne.media.

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