Україна залишилася на 42-му місці в медальному заліку Олімпіади-2020

Вівторок розпочався для України завоюванням бронзової медалі Олімпіади-2020. Нагороду в кульовій стрільбі завоювали Олена Костевич і Олег Омельчук. Де наша країна в медальному заліку

Олена Костевич принесла Україні ще одну нагороду на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Для України це була третя медаль Олімпійських ігор в Токіо. Раніше бронзові нагороди виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід і шпажист Ігор Рейзлін.

У загальному медальному заліку Україна залишилася на 42-му місці. Наша країна ділить позиції з командами Німеччини та Казахстану. Повна таблиця медалей Олімпіади.

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На нашому сайті є загальний медальний залік Олімпіади-2020 з актуальною таблицею медалей. Всього на Іграх в Токіо буде розіграно 339 комплектів медалей в 33 видах спорту.

Також у нас є спеціальний матеріал, де зібрані всі результати українських спортсменів на Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожного виступу українців.