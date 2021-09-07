Україна перевершила Росію на ЧС з веслування: відео історичного заїзду

Золота українська команда / Фото: Федерація каное України

Дмитро Даниленко, Віталій Бистревський, Василь Смілка і Олександр Зайцев перемогли на дистанції 500 метрів. Це перше подібне досягнення України в цій дисципліні.

За спинами українців залишилися поляки та росіяни.

ЧС з веслування серед юніорів та молоді U-23

Байдарка-четвірка. 500 метрів

1. Україна – 1.24,26

2. Польща – 1.24,96

3. Росія – 1.25,28

Загалом в Португалії українські веслувальники вибороли 5 медалей (1 золоту, 3 срібні і 1 бронзову), що стало найкращим результатом нашої збірної з 2016 року.

Про це повідомляє Федерація каное України.