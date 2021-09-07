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Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
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Україна перевершила Росію на ЧС з веслування: відео історичного заїзду

Андрій Трофімов
7 вересня, 10:24
Дивіться, як українська четвірка на байдарці виграла золото чемпіонату світу з веслування серед юніорів та молоді в португальському місті Монтемор-у-Велью

Золота українська команда / Фото: Федерація каное України

Дмитро Даниленко, Віталій Бистревський, Василь Смілка і Олександр Зайцев перемогли на дистанції 500 метрів. Це перше подібне досягнення України в цій дисципліні.

За спинами українців залишилися поляки та росіяни.

ЧС з веслування серед юніорів та молоді U-23

Байдарка-четвірка. 500 метрів

  • 1. Україна – 1.24,26
  • 2. Польща – 1.24,96
  • 3. Росія – 1.25,28

Загалом в Португалії українські веслувальники вибороли 5 медалей (1 золоту, 3 срібні і 1 бронзову), що стало найкращим результатом нашої збірної з 2016 року.

Про це повідомляє Федерація каное України.

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