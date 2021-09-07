Украина обставила Россию на ЧМ по гребле: видео исторического заезда

Золотая украинская команда / Фото: Федерация каноэ Украины

Дмитрий Даниленко, Виталий Быстревский, Василий Смилка и Александр Зайцев победили на дистанции 500 метров. Это первое подобное достижение Украины в этой дисциплине.

За спинами украинцев остались поляки и россияне.

ЧМ по гребле среди юниоров и молодежи U-23

Байдарка-четверка. 500 метров

1. Украина – 1.24,26

2. Польша – 1.24,96

3. Россия – 1.25,28

В целом в Португалии украинские гребцы добыли 5 медалей (1 золотую, 3 серебряные и 1 бронзовую), что стало лучшим результатом нашей сборной с 2016 года.

Об этом сообщает Федерация каноэ Украины.