8 сентября 21:45
Чехия --
Украина --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Украина обставила Россию на ЧМ по гребле: видео исторического заезда

Андрей Трофимов
7 сентября, 10:24
Смотрите, как украинская четверка на байдарке выиграла золото чемпионата мира по гребле среди юниоров и молодежи в португальском городе Монтемор-у-Велью

Золотая украинская команда / Фото: Федерация каноэ Украины

Дмитрий Даниленко, Виталий Быстревский, Василий Смилка и Александр Зайцев победили на дистанции 500 метров. Это первое подобное достижение Украины в этой дисциплине.

За спинами украинцев остались поляки и россияне.

ЧМ по гребле среди юниоров и молодежи U-23

Байдарка-четверка. 500 метров

  • 1. Украина – 1.24,26
  • 2. Польша – 1.24,96
  • 3. Россия – 1.25,28

В целом в Португалии украинские гребцы добыли 5 медалей (1 золотую, 3 серебряные и 1 бронзовую), что стало лучшим результатом нашей сборной с 2016 года.

Об этом сообщает Федерация каноэ Украины.

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