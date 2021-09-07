Украина обставила Россию на ЧМ по гребле: видео исторического заезда

Золотая украинская команда / Фото: Федерация каноэ Украины
Дмитрий Даниленко, Виталий Быстревский, Василий Смилка и Александр Зайцев победили на дистанции 500 метров. Это первое подобное достижение Украины в этой дисциплине.
За спинами украинцев остались поляки и россияне.
ЧМ по гребле среди юниоров и молодежи U-23
Байдарка-четверка. 500 метров
- 1. Украина – 1.24,26
- 2. Польша – 1.24,96
- 3. Россия – 1.25,28
В целом в Португалии украинские гребцы добыли 5 медалей (1 золотую, 3 серебряные и 1 бронзовую), что стало лучшим результатом нашей сборной с 2016 года.
Об этом сообщает Федерация каноэ Украины.