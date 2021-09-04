Україна – Франція: відео голів та огляд матчу

Шапаренко приймає вітання з дебютним голом за збірну / Фото: Reuters

У другому поєдинку під керівництвом Олександра Петракова, 4 вересня на НСК "Олімпійський", збірна України зіграла 1:1 з Францією – чинним чемпіоном світу.

УКРАЇНА – ФРАНЦІЯ – 1:1

ШАПАРЕНКО, 44 – Марсьяль, 50

Відео голу Шапаренка

Відео голу Марсьяля

Рахунок у матчі шикарним голом у "дев'ятку" на 44-й хвилині відкрив Микола Шапаренко, котрий забив свій дебютний м'яч за збірну.

Франція зрівняла рахунок на 50-й хвилині. У ворота Пятова м'яч з декількох метрів увігнав Антоні Марсьяль.

Більше голів забито не було – Україна розійшлася з Францією внічию 1:1. Начебто і непогано, але не в нинішній турнірній ситуації "синьо-жовтих"...

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Україна – Франція – 1:1

Голи : Шапаренко (44) – Марсьяль (50)

Україна: Пятов – Матвієнко, Кривцов, Забарний – Миколенко, Шапаренко (Сидорчук, 90), Степаненко, Тимчик – Циганков (Маліновський, 82), Ярмоленко (Зубков, 90+3) – Яремчук (Сікан, 82)

Франція: Льоріс – Дінь, Кімпембе, Зума, Дюбуа – Рабьо, Тчуамені (Верету, 83), Погба – Коман (Діабі, 64), Марсіаль (Бензема, 64), Грізманн

Попередження: Ярмоленко (88), Маліновський (89) – Кімпембе (88)

Нагадаємо, внічию завершилися і чотири попередні матчі збірної України у відборі на ЧС-2022.

Напряму на ЧС-2022 вийде переможець групи, другу команду чекає плей-оф. Тому три останні матчі Україна, що перебуває на третій сходинці, потрібно вигравати – кров з носу.

Заключні матчі України

9 жовтня. Фінляндія – Україна

12 жовтня. Україна – Боснія і Герцеговина

16 листопада. Боснія і Герцеговина – Україна

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