4 вересня 21:45
Україна 1
Франція 1
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
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Україна – Франція: відео голів та огляд матчу

Олег Люлька
4 вересня, 23:54
Дивіться голи і ключові моменти поєдинку відбіркового турніру ЧС-2022 на НСК "Олімпійський" в Києві, де збірна України зіграла внічию 1:1 з чемпіонами світу французами

Шапаренко приймає вітання з дебютним голом за збірну / Фото: Reuters

У другому поєдинку під керівництвом Олександра Петракова, 4 вересня на НСК "Олімпійський", збірна України зіграла 1:1 з Францією – чинним чемпіоном світу.

УКРАЇНА – ФРАНЦІЯ – 1:1
ШАПАРЕНКО, 44 – Марсьяль, 50

Відео голу Шапаренка

Відео голу Марсьяля

Рахунок у матчі шикарним голом у "дев'ятку" на 44-й хвилині відкрив Микола Шапаренко, котрий забив свій дебютний м'яч за збірну.

Франція зрівняла рахунок на 50-й хвилині. У ворота Пятова м'яч з декількох метрів увігнав Антоні Марсьяль.

Більше голів забито не було – Україна розійшлася з Францією внічию 1:1. Начебто і непогано, але не в нинішній турнірній ситуації "синьо-жовтих"...

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Україна – Франція – 1:1
Голи : Шапаренко (44) – Марсьяль (50)
Україна: Пятов – Матвієнко, Кривцов, Забарний – Миколенко, Шапаренко (Сидорчук, 90), Степаненко, Тимчик – Циганков (Маліновський, 82), Ярмоленко (Зубков, 90+3) – Яремчук (Сікан, 82)
Франція: Льоріс – Дінь, Кімпембе, Зума, Дюбуа – Рабьо, Тчуамені (Верету, 83), Погба – Коман (Діабі, 64), Марсіаль (Бензема, 64), Грізманн
Попередження: Ярмоленко (88), Маліновський (89) – Кімпембе (88)

Нагадаємо, внічию завершилися і чотири попередні матчі збірної України у відборі на ЧС-2022.

Напряму на ЧС-2022 вийде переможець групи, другу команду чекає плей-оф. Тому три останні матчі Україна, що перебуває на третій сходинці, потрібно вигравати – кров з носу.

Заключні матчі України

  • 9 жовтня. Фінляндія – Україна
  • 12 жовтня. Україна – Боснія і Герцеговина
  • 16 листопада. Боснія і Герцеговина – Україна

Дивіться, як раніше Україна зіграла 2:2 з Казахстаном

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