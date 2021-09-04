4 вересня 45+2’
Україна 1
Франція 0
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
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Україна – Франція: розклад трансляцій битви з чемпіонами світу

Андрій Трофімов
4 вересня, 21:38
Все, що потрібно знати про трансляції найважливішого матчу збірної України у відборі на чемпіонат світу. Які канали покажуть гру в прямому ефірі і в записі

"Олімпійський", перед матчем Україна - Франція. Вболівальники нашої збірної / Фото: Reuters

Сьогодні у збірної України фактично останній шанс повернутися в боротьбу за вихід у фінальну стадію ЧС-2022. Для цього потрібно перемогти чинних чемпіонів світу – французів. Дивитися матч Україна – Франція онлайн у вигляді текстової трансляції вже можна на нашому сайті.

Матч проходить на "Олімпійському" в Києві, початок о 21:45.

Розклад трансляцій матчу Україна – Франція:

  • канал "Україна", прямий ефір;
  • канал "Футбол 1", прямий ефір;
  • Спорт Сьогодні, онлайн з відео-повторами голів;
  • сервіс OLL.TV (в підписці);
  • канал "Футбол 2", неділя, 1:55 (повтор);
  • канал "Футбол 1", неділя, 11:25 (повтор);
  • канал "Футбол 2", неділя, 15:05 (повтор);

Відмітимо, що французи – великі фаворити сьогоднішнього матчу. Коефіцієнт на перемогу Франції, яка вважається головним фаворитом майбутнього ЧС-2022, аналітики букмекерських контор виставили на рівні 1.60 – 1.65.

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Після нічиєї з Казахстаном нам дуже бажано вигравати сьогодні, або брати очко, щоб зберегти реальні шанси на потрапляння в Катар-2022.

У порівнянні з грою з Казахстаном (2:2), в основі української збірної п'ять нових футболістів – Тимчик, Кривцов, Степаненко, Шапаренко та Циганков. А от Караваєв, після помилок якого казахстанці забили нам два м'ячі, в цей раз залишився в запасі.

Що Олександр Петраков говорив перед матчем:

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