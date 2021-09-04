Украина – Франция: расписание трансляций битвы с чемпионами мира

"Олимпийский", перед матчем Украина - Франция. Болельщики нашей сборной / Фото: Reuters
Сегодня у сборной Украины фактически последний шанс вернуться в борьбу за выход в финальную стадию ЧМ-2022. Для этого нужно победить действующих чемпионов мира – французов. Смотреть матч Украина – Франция онлайн в виде текстовой трансляции уже можно на нашем сайте.
Матч проходит на "Олимпийском" в Киеве, начало в 21:45.
Расписание трансляций матча Украина – Франция:
- канал "Украина", прямой эфир;
- канал "Футбол 1", прямой эфир;
- Спорт Сегодня, онлайн с видео-повторами голов;
- сервис OLL.TV (в подписке);
- канал "Футбол 2", воскресенье, 01:55 (повтор);
- канал "Футбол 1", воскресенье, 11:25 (повтор);
- канал "Футбол 2", воскресенье, 15:05 (повтор);
Отметим, что французы – большие фавориты сегодняшнего матча. Коэффициент на победу Франции, которая считается главным фаворитом предстоящего ЧМ-2022, аналитики букмекерских контор выставили на уровне 1.60 – 1.65.
После ничьей с Казахстаном нам очень желательно выигрывать сегодня, или брать очко, чтобы сохранить вменяемые шансы на попадание в Катар-2022.
По сравнению с игрой с Казахстаном (2:2), в основе украинской сборной пять новых футболистов – Тымчик, Кривцов, Степаненко, Шапаренко и Цыганков. А вот Караваев, после ошибок которого казахстанцы забили нам два мяча, в этот раз остался в запасе.
Что Александр Петраков говорил перед матчем: