"Україно, тримайся, адже перемога за нами!" Війна не залишила вибору Хочолаві

Війна російсько-фашистських військ проти незалежної України перевернула життя грузинського футболіста. Екс-гравець донецького Шахтаря та одеського Чорноморця Давид Хочолава опублікував пост в Instagram українською мовою, доповнивши його знаменитим хештегом про "російський корабель".

"Всі знають, що я людина, яка не висловлює думку в соцмережах, але останні чотири дні, які перетворили моє життя і життя моєї сім'ї на пекло – не залишають мені вибору.

Більшість моєї родини та друзів зараз перебувають у бомбосховищах і бояться що завтра вони залишаться без своєї країни.

Інша частина сім'ї разом із ЗСУ та іншими хоробрими українцями – захищають свою землю. Нашу землю. Україно, тримайся, адже перемога за нами!", – написав Хочолава.