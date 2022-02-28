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Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
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"Україно, тримайся, адже перемога за нами!" Війна не залишила вибору Хочолаві

Сергій Шаховець
28 лютого, 12:12
Свою солідарність із українським народом висловив грузинський захисник Давид Хочолава та його нинішній клуб Коппенгаген

Давид Хочолава та датський Коппенгаген - з Україною / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Війна російсько-фашистських військ проти незалежної України перевернула життя грузинського футболіста. Екс-гравець донецького Шахтаря та одеського Чорноморця Давид Хочолава опублікував пост в Instagram українською мовою, доповнивши його знаменитим хештегом про "російський корабель".

"Всі знають, що я людина, яка не висловлює думку в соцмережах, але останні чотири дні, які перетворили моє життя і життя моєї сім'ї на пекло – не залишають мені вибору.

Більшість моєї родини та друзів зараз перебувають у бомбосховищах і бояться що завтра вони залишаться без своєї країни.

Інша частина сім'ї разом із ЗСУ та іншими хоробрими українцями – захищають свою землю. Нашу землю. Україно, тримайся, адже перемога за нами!", – написав Хочолава.

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Крім того, футболісти датського Копенгагена розгорнули прапор України на знак солідарності із нашою країною.

Раніше ми повідомляли, що футболісти англійських клубів висловили підтримку Україні у війні із Росією. 22 гравці Вест Хема та Вулверхемптона вийшли на розминку у футболках з прізвищем "Ярмоленко" та його 7-м номером на спині, а також із написом "Ні – війні".

Вест Гем і Вулвергемптон – з Україною / Фото: Колаж: Сьогодні