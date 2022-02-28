"Украина, держись, ведь победа за нами!" Война не оставила выбора Хочолаве

Давид Хочолава и датский Коппенгаген - с Украиной / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Война российско-фашистских войск против независимой Украины перевернула жизнь грузинского футболиста. Экс-игрок донецкого Шахтера и одесского Черноморца Давид Хочолава опубликовал пост в Instagram на украинском языке, дополнив его знаменитым хештегом про "русский корабль".

"Все знают, что я человек, который не выражает мнение в соцсетях, но последние четыре дня, которые превратили мою жизнь и жизнь моей семьи в ад – не оставляют мне выбора. Большинство моей семьи и друзей, сейчас находятся в бомбоубежищах и боятся что завтра они останутся без своей страны. Другая часть семьи вместе с ВСУ и другими храбрыми украинцами – защищают свою землю. Нашу землю. Украина, держись, ведь победа за нами!", – написал Хочолава.

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Кроме того, футболисты датского Копенгагена развернули флаг Украины в знак солидарности с нашей страной.

Ранее мы сообщали, что футболисты английских клубов выразили поддержку Украине в войне с Россией. 22 игрока Вест Хэма и Вулверхэмптона вышли на разминку в футболках с фамилией "Ярмоленко" и его 7-м номером на спине, а также с надписью "Нет – войне".