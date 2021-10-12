12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Україна – Боснія і Герцеговина: о котрій і де дивитися матч відбору на ЧС-2022

Сергій Шаховець
12 жовтня, 09:37
У вівторок, 12 жовтня, збірна України зіграє другий вирішальний матч у відборі на ЧС-2022 зі збірною Боснії і Герцеговини. Поєдинок можна буде дивитися на ТБ і в інтернеті

Збірна України / Фото: Reuters

Сьогодні національна команда України проведе ключовий поєдинок у боротьбі за путівку до плей-оф на чемпіонат світу-2022. Підопічні Олександра Петракова зіграють зі збірною Боснії і Герцеговини. За онлайн-трансляцією матчу Україна – Боснія і Герцеговина стежте на нашому сайті.

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Зустріч відбудеться у Львові на стадіоні "Арена-Львів". Початок матчу о 21:45.

Де дивитися матч Україна – Боснія і Герцеговина:

  • "Україна", live
  • "Футбол 1", live
  • OLL.TV (в підписці)
  • "Футбол 1", 13 жовтня, середа, 11:10 (повтор)
  • "Футбол 2", 13 жовтня, середа, 20:05 (повтор)
  • "Футбол 2", 14 жовтня, четвер, 9:05 (повтор)
  • "Футбол 1", 14 жовтня, четвер, 16:20 (повтор)
  • "Футбол 2", 15 жовтня, п'ятниця, 15:30 (повтор)

У турнірній таблиці групи D збірна Україна випереджає своїх суперників на два очки, але у Боснії і Герцеговини ще одна гра в запасі.

Турнірна таблиця групи D

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Дивіться як Україна обіграла Фінляндію у матчі відбору на ЧС-2022

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