Україна без Світоліної. Війна зламала лідерку тенісної збірної

Світоліна призупиняє кар'єру / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram elisvitolina

Перша ракетка України тимчасово зупиняє професійні виступи.Війна в Україні стала однією з головних причин вольового рішення Еліни Світоліної. Моральний тиск та постійні переживання вибили з колії бронзову призерку Олімпійських ігор у Токіо-2020.

Світоліна бере павзу в кар'єрі / Фото: Instagram elisvitolina

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Про своє рішення українська тенісистка сповістила на сторінці в Instagram, де назвала і другу причину паузи в кар'єрі:

Для мене це були надзвичайно важкі кілька місяців не лише морально, а й фізично. Я довго мучилася зі спиною. Біль не давав мені підготуватися до турнірів у найкращому вигляді. Між тим, спостерігаючи з нестерпним болем у серці за тим, що відбувається на моїй батьківщині, в Україні, і з якою відвагою та мужністю наш український народ захищає нашу країну, я отримала величезний поштовх продовжувати та боротися на корті. Тепер моє тіло не може цього витримувати, і мені треба відпочити. Тому мені сумно повідомляти, що я не зіграю у Кубку Біллі Джин Кінг та на кількох моїх улюблених турнірах у Європі. Але я впевнена, скоро побачимось! Дякую всім за підтримку в цей непростий період.

Отже, лідерка жіночої збірної України з тенісу пропустить протистояння США, яке відбудеться 15-16 квітня 2022 року. Крім того, Світоліна пропустить початок сезону ігор на ґрунті.

Ще одна українська тенісистка, Марта Костюк, не хоче мати нічого спільного з Росією.