Украина без Свитолиной. Война сломила лидера теннисной сборной

Свитолина приостанавливает карьеру / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram elisvitolina

Первая ракетка Украины временно приостанавливает профессиональные выступления. Война в Украине стала одной из главных причин волевого решения Элины Свитолиной. Моральное давление и постоянные переживания выбили из колеи призерку Олимпийских игр Токио-2020.

Свитолина берет паузу в карьере / Фото: Instagram elisvitolina

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Свое решение украинская теннисистка изложила на своей странице в Instagram, где назвала и вторую причину паузы в карьере:

Для меня это были чрезвычайно тяжелые пару месяцев не только морально, но и физически. Я долго мучилась со спиной. Боль не давала мне подготовиться к турнирам в лучшем виде. Между тем, наблюдая с невыносимой болью в сердце за тем, что происходит на моей родине, в Украине, и с какой отвагой и мужеством наш украинский народ защищает нашу страну, это дало мне огромный толчок продолжать и бороться на корте. Теперь мое тело больше не может этого выдерживать, и мне нужно отдохнуть. Поэтому мне грустно сообщать, что я не сыграю в Кубке Билли Джин Кинг и на нескольких моих любимых турнирах в Европе. Но я уверена, скоро увидимся! Спасибо всем за поддержку в этот непростой период.

Свитолина с бронзой Игр в Токио / Фото: Reuters

Таким образом лидер женской сборной Украины по теннису пропустит противостояние против США, которое состоится 15-16 апреля 2022 года. Кроме того, Свитолина пропустит начало сезона игр на грунте.

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