Укол по амбіціях! Найтитулованіша українка залишає Токіо-2020

Володарка чотирьох олімпійських нагород Ольга Харлан не зможе поповнити свою колекцію в Токіо, наша спортсменка програла вже в першому раунді

Інколи хочеться кричати після таких поразок / Фото: AFP

Сумно розпочався ранок понеділка для української збірної на Олімпійських іграх. Наша найтитулованіша спортсменка в Токіо-2020 шаблістка Ольга Харлан вилетіла вже в першому раунді змагань з фехтування.

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В її активі – "золото", "срібло" і дві "бронзи" попередніх Ігор, шість золотих медалей чемпіонатів світу! І ми вірили, що колекція Ольги поповниться ще однією нагородою. На жаль, дорогу українці перейшла представниця Китаю Хон'ю Янь. Уже в 1/16 фіналу Харлан поступилася своїй суперниці – 12:15.

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Нагадаємо, на цей момент Україна на Олімпіаді-2020 завоювала дві "бронзи". Нагороди виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід і шпажист Ігор Рейзлін.

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