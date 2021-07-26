Укол по амбициям! Самая титулованная украинка покидает Токио-2020

Иногда хочется кричать после таких поражений / Фото: AFP
Печально началось утро понедельника для украинской сборной на Олимпийских играх. Наша самая титулованная спортсменка в Токио-2020 саблистка Ольга Харлан вылетела уже в первом раунде соревнований по фехтованию.
Смотрите также: Медальный зачет Олимпиады-2020
В ее активе – "золото", "серебро" и две "бронзы" предыдущих Игр, шесть золотых медалей чемпионатов мира! И мы верили, что коллекция Ольги пополнится еще одной наградой. Увы, дорогу украинке перешла представительница Китая Хонъю Янь. Уже в 1/16 финала Харлан уступила своей сопернице – 12:15.
Напомним, на данный момент Украина на Олимпиаде-2020 завоевала две "бронзы". Награды выиграли дзюдоистка Дарья Белодед и шпажист Игорь Рейзлин.
Также для вас мы собрали:
Новости на эту же тему: