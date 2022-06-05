4 червня 21:45
Італія 1
Німеччина 1
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Уельс – Україна: п'ять питань щодо матчу року

Любомир Луканюк
5 червня, 08:20
У Кардіффі буде розіграно останню європейську путівку на чемпіонат світу з футболу, у Катар-2022 поїде або Уельс, або Україна

Уельс - Україна: хто зайвий? / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні збірна України зіграє один з найважливіших поєдинків у новітній історії. Підопічні Олександра Петракова зустрічаються з Уельсом. У питаннях та відповідях пояснимо, що це за гра і чому нам потрібна лише перемога.

1. Коли матч?

Уельс – господар поля. Зустріч пройде в Кардіффі і розпочнеться у 19:00 за київським часом.

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2. Де дивитися?

Пряма трансляція в ефірі загальнонаціонального каналу "Індиго TV", а також на каналі "Футбол 1" і платформі oll.tv.

3. Хто фаворит?

У букмекерських конторах вважають, що шанси команд 50 на 50 .

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4. За що боремося?

Переможець вийде на чемпіонат світу, який пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.

5. Хто суперник з ЧС?

Переможець матчу Уельс-Україна зіграє у групі B зі збірними Англії, Ірану та США.

Нагадаємо, що Україна у півфіналі кваліфікації обіграла Шотландію – 3:1.

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А Уельс виграв у Австрії – 2:1.