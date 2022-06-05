Уельс – Україна: п'ять питань щодо матчу року

Уельс - Україна: хто зайвий? / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні збірна України зіграє один з найважливіших поєдинків у новітній історії. Підопічні Олександра Петракова зустрічаються з Уельсом. У питаннях та відповідях пояснимо, що це за гра і чому нам потрібна лише перемога.
1. Коли матч?
Уельс – господар поля. Зустріч пройде в Кардіффі і розпочнеться у 19:00 за київським часом.
2. Де дивитися?
Пряма трансляція в ефірі загальнонаціонального каналу "Індиго TV", а також на каналі "Футбол 1" і платформі oll.tv.
3. Хто фаворит?
У букмекерських конторах вважають, що шанси команд 50 на 50 .
4. За що боремося?
Переможець вийде на чемпіонат світу, який пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.
5. Хто суперник з ЧС?
Переможець матчу Уельс-Україна зіграє у групі B зі збірними Англії, Ірану та США.
Нагадаємо, що Україна у півфіналі кваліфікації обіграла Шотландію – 3:1.
А Уельс виграв у Австрії – 2:1.