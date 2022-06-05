4 июня 21:45
Италия 1
Германия 1
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Уэльс – Украина: пять вопросов по матчу года

Любомир Луканюк
5 июня, 08:20
В Кардиффе будет разыграна последняя европейская путевка на чемпионат мира по футболу, в Катар-2022 поедет либо Уэльс, либо Украина

Уэльс - Украина: кто лишний? / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Сегодня сборная Украины сыграет один важнейших поединков в новейшей истории. Подопечные Александра Петракова встречаются с Уэльсом. В вопросах и ответах объясним, что это за игра и почему нам нужна только победа.

1. Когда матч?

Уэльс – хозяин поля. Встреча пройдет в Кардиффе и начнется в 19:00 по киевскому времени.

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2. Где смотреть?

Прямая трансляция в эфире общенационального канала "Індиго TV", а также на канале "Футбол 1" и платформе oll.tv.

3. Кто фаворит?

В букмекерских конторах считают шансы команд 50 на 50.

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4. За что боремся?

Победитель выйдет на чемпионат мира, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

5. Кто соперник по ЧМ?

Победитель матча Уэльс – Украина сыграет в группе B со сборными Англии, Ирана и США.

Напомним, что Украина в полуфинале квалификации обыграла Шотландию – 3:1.

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А Уэльс выиграл у Австрии – 2:1.