УЄФА розірвала контракт із Газпромом

Всі обставини смерті з'ясовуються/Фото: колаж: "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні УЄФА ухвалила рішення щодо припинення співпраці з "Газпромом" у всіх турнірах.

Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Європейської футбольної спілки.

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Рішення набуває чинності негайно та поширюється на всі існуючі угоди, включаючи Лігу чемпіонів УЄФА, змагання національних збірних УЄФА та Євро-2024.

За оцінками експертів, угода з "Газпромом" щороку приносила УЄФА 40 млн. євро.

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Раніше ми писали, що ФІФА та УЄФА вирішили відсторонити російські команди від участі у всіх футбольних турнірах.

Це означає, що збірна Росії точно не зіграє у березневих матчах плей-оф за вихід на чемпіонат світу-2022 у Катарі і, власне, пропустить саму світову першість.

А московський Спартак викинули з 1/8 фіналу Ліги Європи, де той мав зустрітися із Лейпцигом.