8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
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Ворскла --
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Десна --
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Маріуполь --
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Рух --
Колос --
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Львів --
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Минай --
Верес --
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Рух --
Дніпро-1 --
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Ворскла --
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Колос --
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Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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УЄФА розірвала контракт із Газпромом

Максим Мельник
28 лютого, 20:28
Європейська футбольна спілка відфутболила енергетичну компанію країни-агресора

Всі обставини смерті з'ясовуються/Фото: колаж: "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні УЄФА ухвалила рішення щодо припинення співпраці з "Газпромом" у всіх турнірах.

Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Європейської футбольної спілки.

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Рішення набуває чинності негайно та поширюється на всі існуючі угоди, включаючи Лігу чемпіонів УЄФА, змагання національних збірних УЄФА та Євро-2024.

За оцінками експертів, угода з "Газпромом" щороку приносила УЄФА 40 млн. євро.

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Раніше ми писали, що ФІФА та УЄФА вирішили відсторонити російські команди від участі у всіх футбольних турнірах.

Це означає, що збірна Росії точно не зіграє у березневих матчах плей-оф за вихід на чемпіонат світу-2022 у Катарі і, власне, пропустить саму світову першість.

А московський Спартак викинули з 1/8 фіналу Ліги Європи, де той мав зустрітися із Лейпцигом.

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