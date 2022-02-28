УЕФА разорвал контракт с Газпромом

"Газпром" отфутболен / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня УЕФА принял решение о прекращении сотрудничества с "Газпромом" во всех турнирах.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Европейского футбольного союза.

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Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие соглашения, включая Лигу чемпионов УЕФА, соревнования национальных сборных УЕФА и Евро-2024.

По оценкам экспертов, соглашение с "Газпромом" ежегодно приносило УЕФА 40 млн евро.

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Ранее мы писали, что ФИФА и УЕФА решили отстранить российские команды от участия во всех футбольных турнирах.

Это значит, что сборная России точно не сыграет в мартовских матчах плей-офф за выход на чемпионат мира-2022 в Катаре и, собственно, пропустит само мировое первенство.

А московский Спартак выброшен из 1/8 финала Лиги Европы, где должен был встретиться с Лейпцигом.