8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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УЕФА разорвал контракт с Газпромом

Максим Мельник
28 февраля, 20:28
Европейский футбольный союз отфутболил энергетическую компанию страны-агрессора

"Газпром" отфутболен / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня УЕФА принял решение о прекращении сотрудничества с "Газпромом" во всех турнирах.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Европейского футбольного союза.

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Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие соглашения, включая Лигу чемпионов УЕФА, соревнования национальных сборных УЕФА и Евро-2024.

По оценкам экспертов, соглашение с "Газпромом" ежегодно приносило УЕФА 40 млн евро.

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Ранее мы писали, что ФИФА и УЕФА решили отстранить российские команды от участия во всех футбольных турнирах.

Это значит, что сборная России точно не сыграет в мартовских матчах плей-офф за выход на чемпионат мира-2022 в Катаре и, собственно, пропустит само мировое первенство.

А московский Спартак выброшен из 1/8 финала Лиги Европы, где должен был встретиться с Лейпцигом.

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