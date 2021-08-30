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УЄФА привітав рекордсмена України з Днем народження. Він забивав круті голи в ЛЧ

Любомир Луканюк
30 серпня, 12:21
У день 43-річчя Максима Шацьких в УЄФА згадали, як він забивав у Лізі чемпіонів і запостили гол форварда у ворота англійського Ньюкасла

Шацьких став головним бомбардиром Динамо після Шевченка і Реброва

Сьогодні знаменитому форварду київського Динамо і збірної Узбекистану Максиму Шацьких виповнюється 43 роки.

З Днем народження футболіста привітав УЄФА, в Twitter опублікував гол Максима в ворота Ньюкасла в Лізі чемпіонів. Той матч кияни в ЛЧ-2002/03 виграли – 2:0.

Максим Шацьких виступав за Динамо з 1999 по 2009 рік. Він кращий бомбардир в історії чемпіонату України – 124 м'ячі. У єврокубках за киян забив 23 голи.

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  • Чемпіон України: 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2006/07, 2008/09.
  • Володар Кубка України: 1999/2000, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07.
  • Володар Суперкубка України: 2004, 2006.
  • Кращий бомбардир чемпіонату України: 1999/2000, 2002/03.

Після завершення кар'єри увійшов до тренерського штабу Олександра Хацкевича, з яким працював у Динамо і Роторі.

З Днем народження Максима привітала і дружина Олеся, вона опублікувала пост в Instagram.

"Моя душа, мій іменинник", – написала Олеся.

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