УЕФА поздравил рекордсмена Украины с Днем рождения. Он забивал крутые голы в ЛЧ

Шацких стал главным бомбардиром Динамо после ухода Шевченко и Реброва

Сегодня знаменитому форварду киевского Динамо и сборной Узбекистана Максиму Шацких исполняется 43 года.

С Днем рождения футболиста поздравил УЕФА, в Twitter опубликовав гол Максима в ворота Ньюкасла в Лиге чемпионов. Тот матч киевляне в ЛЧ-2002/03 выиграли – 2:0.

Максим Шацких выступал за Динамо с 1999 по 2009 год. Он лучший бомбардир в истории чемпионата Украины – 124 мяча. В еврокубках за киевлян забил 23 гола.

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Чемпион Украины: 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2006/07, 2008/09.

1999/00, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2006/07, 2008/09. Обладатель Кубка Украины: 1999/2000, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07.

1999/2000, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07. Обладатель Суперкубка Украины: 2004, 2006.

2004, 2006. Лучший бомбардир чемпионата Украины: 1999/2000, 2002/03.

После завершения карьеры вошел в тренерский штаб Александра Хацкевича, с которым работал в Динамо и Роторе.

С Днем рождения Максима поздравила и супруга Олеся, она опубликовала пост в Instagram.

"Моя душа, мой именинник", – написала Олеся.