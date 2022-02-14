УЄФА відмовився позбавити Росію фіналу Ліги чемпіонів через загрозу вторгнення в Україну

Стадіон "Крестовський" в Санкт-Петербурзі / Фото: Reuters
На тлі наростаючої загрози вторгнення іноземні команди бояться летіти в Україну, та й навряд чи це вдасться – міжнародні авіакомпанії скасовують рейси до нашої країни.
Тим не менш, для УЄФА цього мало, щоб вжити якихось заходів щодо Росії.
"УЄФА уважно стежить за розвитком подій. Наразі жодних змін щодо місця проведення фіналу немає", – повідомили в УЄФА на запит видання Sport24.
Втім, УЄА може змінити своє рішення у разі погіршення ситуації та навіть має успішний досвід зміни місця проведення головного матчу Ліги чемпіонів у короткі терміни – минулого року матч перенесли зі Стамбула до Порту менш ніж за місяць до зустрічі.
Що відомо про ймовірне вторгнення
- Американське інформагентство Bloomberg назвало ймовірну дату вторгнення Росії в Україну – 15 лютого. За інформацією офіційних осіб США, вторгнення може початися з операції під "чужим прапором" на Донбасі або з атаки на Київ.
- Командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк заявив, що Росія може напасти на Україну 20 лютого. Цього дня завершуються спільні російсько-білоруські навчання поблизу українського кордону.
- Американські ЗМІ описали найжахливіший варіант вторгнення Путіна. Так, повномасштабне вторгнення може призвести до загибелі від 25 000 до 50 000 мирних жителів, від 5000 до 25 000 військовослужбовців України, а також від 3000 до 10 000 військовослужбовців Росії.