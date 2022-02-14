УЕФА отказался лишить Россию финала Лиги чемпионов из-за угрозы вторжения в Украину

Стадион "Крестовский" в Санкт-Петербурге / Фото: Reuters

На фоне нарастающей угрозы вторжения иностранные команды боятся лететь в Украину, да и вряд ли у них это получится – международные авиакомпании отменяют рейсы в нашу страну.

Тем не менее, для УЕФА этого мало, чтобы принять какие-от меры в отношении России.

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"УЕФА пристально следит за развитием событий. На данный момент никаких изменений относительно места проведения финала нет", – сообщили в УЕФА на запрос издания Sport24.

Впрочем, УЕА может изменить свое решение в случае ухудшения ситуации и даже имеет успешный опыт смены места проведения главного матча Лиги чемпионов в короткие сроки – в прошлом году матч перенесли из Стамбула в Порту менее, чем за месяц до встречи.

Что известно о вероятном вторжении