Вдарився головою! Уайт після фіаско наїхав на Ф'юрі і вимагає реваншу

Уайт розпалює обстановку навколо бою з Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні
У суботу в Лондоні на "Уемблі" відбувся довгоочікуваний бій за пояс WBC у надважкій вазі. Тайсон Ф'юрі зумів перемогти Ділліана Уайта технічним нокаутом.
Поєдинок тривав шість раундів, а після нього Уайт назвав причини своєї поразки. Щоправда, після цього "Злодій" все ж таки звинуватив Тайсона в порушенні правил.
"Мене вдарили, але я намагався прийти до тями. Ф'юрі штовхнув мене, я впав і вдарився головою, це порушення правил. Це не боротьба, а бокс. Мені потрібно було дати додатковий час, щоб відновитися, а потім продовжити бій. Мене спіймав добрячий удар. Я пішов на лівий аперкот, він пішов на правий.
Тайсон трохи вище за мене, тому, очевидно, він був на відстані. Я намагався зібратися, а він на повну штовхнув мене двома руками. Фьюрі багато сходить з рук. Тайсон сказав, що піде на пенсію. Я сподіваюся, що він не зробить цього, тому що хочу ще раз зустрітися".
Після поєдинку Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри. Проте легендарний боксер Леннокс Льюїс сподівається, що заява Ф'юрі – це піар і він боротиметься за звання абсолютного чемпіона світу з переможцем бою-реваншу Усик – Джошуа.