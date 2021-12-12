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Учись, Васю! Подкопаєва дала Ломаченку урок із прапором

Андрій Трофімов
12 грудня, 17:54
Відчуйте різницю – гімнастка на бою у Нью-Йорку зі стягом України, боксер – із прапором Аккермана

Подкопаєва і Ломаченко з різними прапорами / Фото: Колаж: Сьогодні

Дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва зустрілася з Василем Ломаченком на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку після його перемоги над Річардом Коммі.

Подкопаєва висловила захоплення Василем особисто і в Instagram, написавши:

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"Мої вітання, чемпіоне! Абсолютна гордість".

Зауважимо, легендарна спортсменка, яка перебуває у шлюбі з американським бізнесменом українського походження Ігорем Дубинським і левову частину часу проживає в США, прийшла на бій з прапором України.

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Також Подкопаєва опублікувала фото арени "Медісон-сквер-гарден" із синьо-жовтим підсвічуванням під час поєдинку – вражає!

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А от сам Ломаченко, нагадаємо, після перемоги над Коммі проігнорував український прапор, укутавшись у прапор свого рідного міста Білгорода-Дністровського, – його ще називають давньою назвою Аккерман.

  • "Дякуємо, що не в російський".
  • "Відмовляється від державних символів".
  • "У Коммі питають, як він підвівся після нокдауну в 7-му раунді. Каже, бився за Гану, за свій народ. Ломаченко ж бере прапор Аккермана. Думайте самі..." – розкритикували Василя в соцмережах.