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30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
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Алек Болдвін, який убив українку, пішов з футболу, але спорт не закинув

Олександр Трикіша
22 жовтня, 13:04
Відомий американський актор Алек Болдвін випадково застрелив українського оператора Галину Хатчінс під час зйомок нового фільму. Болдвін міг стати футболістом і досі захоплюється спортом

Алек Болдуін захоплюється спортом

Трагічний інцидент стався на знімальному майданчику вестерна "Іржа". Болдвін повинен був стріляти з пістолета з холостими патронами.

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Алек Болдвін виріс у багатодітній родині. У нього є три молодших брата Деніел, Вільям і Стівен, всі – актори, і дві сестри Елізабет і Джейн Енн.

В молоді роки Вільям і Стівен займалися боротьбою і навіть входили в університетську команду Університет штату Нью-Йорк в Бінгемтоні.

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Алек же вибрав американський футбол. Можливо, через те, що його батько був шкільним футбольним тренером. Болдвін-молодший займався під керівництвом відомого американського тренера Боба Рейфснайдера, який був включений в Зал слави студентського футболу. Але надалі Алек вибрав акторське ремесло.

Проте, Алек не закинув спорт. Він регулярно грає з друзями і родичами в футбол, а в 2012 році вручав "футбольні оскари" кращим гравцям НФЛ (Національної футбольної ліги).

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Також Болдвін кілька років поспіль бере участь у благодійному матчі з софтболу (різновид бейсболу) і зарекомендував себе дуже хорошим гравцем.

Крім цього, Болдвін підтримує благодійну організацію Національну асоціацію юнацького тенісу, яка забезпечує безкоштовні заняття тенісом для малозабезпечених дітей.

А ще в 2015 році Болдвін знявся у фільмі "Захисник" з Уіллом Смітом про патологоанатома, який намагався привернути увагу до проблем пошкодження мозку професійними гравцями в американський футбол.

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