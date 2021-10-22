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30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
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Убивший украинку Алек Болдуин ушел из футбола, но спорт не забросил

Александр Трикиша
22 октября, 13:04
Известный американский актер Алек Болдуин случайно застрелил украинского оператора Галину Хатчинс во время сьемок нового фильма. Болдуин мог стать футболистом и до сих пор увлекается спортом

Алек Болдуин увлекается спортом

Трагический инцидент произошел на съемочной площадке вестерна "Ржавчина". Болдуин должен был стрелять из пистолета с холостыми патронами.

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Алек Болдуин вырос в многодетной семье. У него есть три младших брата Дэниел, Уильям и Стивен, все – актеры, и две сестры Элизабет и Джейн Энн.

В молодые годы Уильям и Стивен занимались борьбой и даже входили в университетскую команду Университет штата Нью-Йорк в Бингемтоне.

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Алек же выбрал американский футбол. Возможно, из-за того, что его отец был школьным футбольным тренером. Болдуин-младший занимался под руководством известного американского тренера Боба Рейфснайдера, который был включен в Зал славы студенческого футбола. Но в последствии Алек выбрал актерское ремесло.

Тем не менее, Алек не забросил спорт. Он регулярно играет с друзьями и родственниками в футбол, а в 2012 году вручал "футбольные оскары" лучшим игрокам НФЛ (Национальной футбольной лиги).

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Также Болдуин несколько лет подряд принимает участие в благотворительном матче по софтболу (разновидность бейсбола) и зарекомендовал себя очень хорошим игроком.

Кроме этого, Болдуин поддерживает благотворительную организацию Национальную ассоциацию юношеского тенниса, которая обеспечивает бесплатные занятия теннисом для малообеспеченных детей.

А еще в 2015 году Болдуин снялся в фильме "Защитник" с Уиллом Смитом о патологоанатоме, пытающимся привлечь внимание к проблемам повреждения мозга профессиональными игроками в американский футбол.

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