Убили за розіграш: футболіст жартома заявив про пограбування ювелірки і нарвався на кулю

Смерть Лучано оповита таємницею навіть сьогодні

Лучано Ре Чекконі був одним з героїв першого в історії Лаціо чемпіонського сезону. Вболівальники римського клубу обожнювали білявого гравця, і навіть тепер на фанатських трибунах "орлів" можна зустріти банери з його зображенням.

18 січня 1977 року Лучано разом з одноклубниками Ренцо Россі (він пішов до інциденту) і П'єтро Гедіном вирушив прогулятися Римом. Дорогою вони зустріли знайомого парфумера Джорджо Фратіччолі, якому потрібно було занести два флакони свого виробу ювеліру.

У злощасний ювелірний магазин вони пішли всі разом. Всередину Ре Чікконе зайшов останній, а потім, зі слів очевидців, підняв комір пальта і закричав: "Всім залишатися на місцях! Це пограбування!"

Власник магазину Бруно Табоккіні різко вихопив зброю і в ту ж мить вистрілив. Він уже кілька разів ставав жертвою пограбування, тому не оцінив гумору футболіста.

Куля з пістолета Walther потрапила в груди Лучано. Його відразу відправили на поліцейському автомобілі в госпіталь, але через деякий час він помер.

Табоккіні заарештували за звинуваченням у "злочинному перевищенні самооборони", проте всього лише через 18 днів слідства його виправдали. На суді учасники події почали плутатися в свідченнях, забувати і всіляко ускладнювати встановлення істини.

Як офіційна була прийнята версія про невдалий жарт Ре Чікконе, бо деякий час тому він зробив те саме зі знайомими.

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Телеканал RAI 13 років судився із сім'єю ювеліра за право показати свою версію події. Фільм про смерть гравця Лаціо вийшов тільки в 1996 році, коли про нього мало хто пам'ятав.

У 2012 році журналіст Мауріціо Мартуччо випустив книгу, в якій сумнівався в офіційній версії смерті Лучано.

За найвірогіднішими припущеннями, Табоккіні (з невідомих причин) наставив зброю на гостей, щойно вони ввійшли в магазин.

У цей момент Лучано Ре Чекконі вимовив, звертаючись до Гедіна: "Стій і не рухайся". Ймовірно, ювелір узяв це на свій карб, і в нього здали нерви. Тим більше, що його пістолет мав несправність і міг сам вистрілити від різкого руху.

Кинути світло на події того вечора міг би один з небагатьох, хто дожив до наших днів, свідків трагедії – П'єтро Гедін. Однак ексгравець Лаціо продовжує уперто мовчати навіть через десятиліття...