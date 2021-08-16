Убили за розыгрыш: футболист в шутку заявил об ограблении ювелирки и нарвался на пулю

Смерть Лучано окутана тайной даже сегодня

Ре Чеккони был одним из героев первого в истории Лацио чемпионского сезона. Болельщики римского клуба обожали светловолосого игрока, и даже сейчас на фанатских трибунах "орлов" можно встретить баннеры с его изображением.

18 января 1977 года Лучано вместе с одноклубниками Ренцо Росси (тот ушел до инцидента) и Пьетро Гедином отправился прогуляться по Риму. По дороге они встретили знакомого парфюмера Джорджо Фратиччоли, которому нужно было занести два флакона своего изделия ювелиру.

В злополучный ювелирный магазин они отправились все вместе. Внутрь Ре Чиккони зашел последним, а затем, со слов очевидцев, поднял воротник пальто и закричал: "Всем оставаться на местах! Это ограбление!"

Владелец магазина Бруно Табоккини резко выхватил оружие и тут же выстрелил. Он уже несколько раз становился жертвой ограбления, поэтому не оценил юмор футболиста.

Пуля из пистолета Walther попала в грудь Лучано. Его сразу отправили на полицейском автомобиле в госпиталь, но спустя некоторое время он скончался.

Табоккини арестовали по обвинению в "преступном превышении самообороны", однако спустя всего 18 дней следствия его оправдали. На суде свидетели начали путаться в показаниях, забывать события и всячески запутывать следствие.

В качестве официальной была принята версия о неудачной шутке Ре Чиккони, так как некоторое время назад он проделывал это со знакомыми.

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Телеканал RAI 13 лет судился с семьей ювелира за право показать свою версию произошедшего. Фильм о смерти игрока Лацио вышел только в 1996 году, когда о нем мало кто помнил.

В 2012 году журналист Маурицио Мартуччи выпустил книгу, в которой сомневался в официальной версии смерти Лучано.

По наиболее вероятному предположению, Табоккини (по неизвестной причине) наставил оружие на гостей, как только они вошли в магазин.

В этот момент Ре Чеккони произнес, обращаясь к Гедину: "Стой и не двигайся". Вероятно, ювелир принял это на свой счет и у него сдали нервы. Тем более что его пистолет имел неисправность и мог самостоятельно выстрелить от резкого движения.

Пролить свет на события того вечера мог бы один из немногих доживших до наших дней свидетелей трагедии Пьетро Гедин. Однако экс-игрок Лацио продолжает хранить тайну даже спустя десятилетия...