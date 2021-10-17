Убив сім'ю заради повії: сексуальна дружина Мауро Ікарді звинуватила чоловіка в зраді

Дружина Мауро Ікарді звинуватила чоловіка в зраді / Фото: Инстаграм
Ванда Нара залишила в сторіс свого Instagram текст із звинуваченням на адресу Мауро Ікарді.
Читайте також: Від бюста дружини гравця ПСЖ на хмарочосі голова йде обертом (фото)
"Ти вбив ще одну сім'ю заради повії!", – написала мати п'ятьох дітей.
Також Ванда видалила всі спільні фото зі своїм чоловіком і отписалась від його Instagram.
Відзначимо, що Ванда Нара і Мауро Ікарді, який молодший за кохану на шість років, одружилися в травні 2014 року. Мауро Ікарді відбив фотомодель в іншого відомого футболіста Максі Лопеса. Максі дівчина народила трьох синів, а в шлюбі з нападаючим ПСЖ у неї дві дочки.
У поточному сезоні Мауро Ікарді провів за ПСЖ 9 матчів в чемпіонаті Франції і забив 3 голи.
Додамо, що Ванда Нара одна з найбільш відвертих дружин футболістів і часто публікує свої пікантні фото в соціальних мережах.
І як тільки Мауро міг зрадити такій красоті?