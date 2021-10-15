Вайлдер назвав себе королем спорту і несподівано привітав Ф'юрі

Вайлдер привітав Ф'юрі з перемогою / Фото: Reuters

Бронзовий Бомбардувальник звернувся до своїх уболівальників повідомленням в Instagram. Він подякував своїм фанатам і віддав належне Тайсону Ф'юрі.

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"Вау, ось це ніч! Перш за все, хочу подякувати Богові, що дозволив мені подарувати світу частинку себе, повну рішучості і пристрасті. Також хочу подякувати своїй команді та вболівальників, які завжди були поруч.

Я збрешу, якщо скажу, що не засмучений. Але зараз я розумію, що шлях перевершив мої очікування. Так, я не переміг, але одна мудра людина сказала, що перемога – частина свідомості. Іноді потрібно і програти, щоб перемогти. Більше перемоги я хотів лише побачити радість фанатів. Сподіваюсь що показав себе воїном і справжнім королем спорту. І останнє. Хочу привітати з перемогою Тайсона Ф'юрі і подякувати йому за історичні спогади, які збережуться назавжди", – написав Вайлдер.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер провели на професійному рингу три поєдинки.

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Перший бій завершився внічию, хоча Ф'юрі двічі побував в нокдауні. У другому бою рефері зафіксував перемогу Циганського короля технічним нокаутом в сьомому раунді. У третьому поєдинку Тайсон нокаутував суперника в 11-му раунді.

Тайсон Ф'юрі відправив у нокаут Деонтея Вайлдера і захистив титул чемпіона WBC / Фото: Reuters

Ми повідомляли, що атлетична комісія штату Невада тимчасово відсторонила обох учасників божевільного бою. Правда, у випадку з Ф'юрі обмежилися лише одним місяцем – до 24 листопада. А ось Вайлдер не зможе боксувати до 8 квітня 2022 року.