У Зінченка коронавірус

Олександр Зінченко / Фото: Reuters
Олександр Зінченко, який є другим за вартістю українським футболістом, захворів на Новий рік
Наш легіонер Манчестер Сіті 31 грудня здав позитивний тест на коронавірус.
З цієї причини, як повідомляє Zorya Londonsk, Зінченко пропустив 1 січня виїзний матч МанСіті проти Арсеналу.
Нагадаємо, днями коронавірусом заразився Андрій Шевченко – колишній наставник Зінченка у збірній України, а нині коуч італійської Дженоа.
45-річний Шева перебуває на самоізоляції, його хвороба безсимптомна. Але не виключено, що 6 січня проти Сассуоло Дженоа зіграє без Андрія на тренерській лаві.
Андрій Шевченко та Олександр Зінченко / Фото: УАФ