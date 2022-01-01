1 січня 14:30
Арсенал --
Манчестер Сіті --
2 січня 15:00 Онлайн
Хетафе --
Реал --
2 січня 18:30
Челсі --
Ліверпуль --
3 січня 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхемптон --
5 січня 21:45
Челсі --
Тоттенгем --
6 січня 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 січня 19:30 Онлайн
Мілан --
Рома --
6 січня 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполі --
6 січня 21:45
Арсенал --
Ліверпуль --
7 січня 21:30
Баварія --
Боруссія М --
8 січня 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсія --
9 січня 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

У Зінченка коронавірус

Андрій Трофімов
1 січня, 15:02
З цієї причини український футболіст опинився за бортом матчу свого Манчестер Сіті проти Арсеналу 1 січня

Олександр Зінченко / Фото: Reuters

Олександр Зінченко, який є другим за вартістю українським футболістом, захворів на Новий рік

Наш легіонер Манчестер Сіті 31 грудня здав позитивний тест на коронавірус.

Реклама

З цієї причини, як повідомляє Zorya Londonsk, Зінченко пропустив 1 січня виїзний матч МанСіті проти Арсеналу.

Нагадаємо, днями коронавірусом заразився Андрій Шевченко – колишній наставник Зінченка у збірній України, а нині коуч італійської Дженоа.

45-річний Шева перебуває на самоізоляції, його хвороба безсимптомна. Але не виключено, що 6 січня проти Сассуоло Дженоа зіграє без Андрія на тренерській лаві.

Реклама

Андрій Шевченко та Олександр Зінченко / Фото: УАФ