У Зинченко коронавирус

Александр Зинченко / Фото: Reuters

Александр Зинченко, являющийся вторым по стоимости украинским футболистом, заболел на Новый год.

Наш легионер Манчестер Сити 31 декабря сдал положительный тест на коронавирус.

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По этой причине, как сообщает Zorya Londonsk, Зинченко пропустил 1 января выездной матч МанСити против Арсенала.

Напомним, на днях коронавирусом заразился Андрей Шевченко – бывший наставник Зинченко по сборной Украины, а ныне коуч итальянской Дженоа.

45-летний Шева находится на самоизоляции, его болезнь протекает бессимптомно. Но не исключено, что 6 января против Сассуоло Дженоа сыграет без Андрея на тренерской скамье.

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