У Верняєва "російський" допінг! Чемпіон пропустить Токіо і вигнаний зі спорту на чотири роки

Знаменитий український гімнаст погорів на мельдонії – Верняєв ще спробує довести свою невинуватість, але Ігри в Токіо точно відбудуться вже без нього

Верняєв погорів на "російському" допінгу / Фото: AFP

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 у спортивній гімнастиці Олег Верняєв точно пропустить Ігри в Токіо, що стартують 23 липня. Більш того, знаменитий український спортсмен взагалі дискваліфікований на чотири роки – за допінг.

Про це у себе в Facebook повідомив сам Верняєв, який з кінця минулого року був тимчасово відсторонений від змагань. Як виявилося, гімнаст погорів на мельдонії, який раніше став причиною дискваліфікації безлічі російських спортсменів, включаючи Марію Шарапову.

"У житті трапляються такі ситуації, які немов тестують тебе на міцність".

"У моєму житті зараз саме така ситуація".

"Арбітраж GEF (Комітету з етики в гімнастиці) ухвалив рішення про те, що концентрація мельдонію, яку знайшли у мене в організмі, достатня для дискваліфікації мене на 4 роки. Починаючи з листопада минулого року".

"Це означає, що на Олімпіаду я не поїду".

"Найголовніше питання – як заборонений препарат потрапив у мій організм?"

"Чому це сталося в період, коли не було серйозних міжнародних змагань і тренування відбувалися в полегшеному режимі?"

"Чому тільки один тест дав позитивний результат, а жоден з майже десятка наступних тестів не підтвердив наявність забороненої речовини?"

"Позитивний тест тільки вказує на факт наявності в організмі заборонених речовин, але не свідчить про провину спортсмена".

"Якщо спортсмен упевнений, що його провини немає, він не повинен опускати руки".

"Арбітраж GEF ухвалив рішення, яке підлягає оскарженню. Оскільки рішення арбітражу підлягає оскарженню, остаточні висновки робити рано".

"Вся боротьба тільки починається, це черговий етап мого життя і, як завжди, я буду боротися до кінця і оскаржу рішення Арбітражу GEF про мою дискваліфікацію в CAS (суді Лозанни)"

"Вірю, що найвища спортивна судова інстанція розставить все по своїх місцях".

"Дякую за підтримку всім, хто поруч зі мною в цей складний для мене період".

"Спорт навчив мене виходити на поміст навіть з травмою і все одно перемагати".

"Упевнений, що так буде і зараз", – заявив Верняєв.

Олег Верняєв

Нагадаємо, раніше українська тенісистка Даяна Ястремська досягла виправдувального вироку від чиновників, які підозрювали її у вживанні допінгу, хоча вимушено не могла змагатися з січня цього року.