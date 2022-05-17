У шотландців тремтять коліна. Українці винесли клуб Серії А

Збірна України обіграла Емполі 3:1

Національна команда України сьогодні зіграла другий поєдинок із початку повномасштабної війни проти Росії. Суперником команди Петракова зі спарингу стала італійська Емполі.

Ми вели докладний текстовий онлайн матчу Україна – Емполі на нашому сайті.

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"Синьо-жовті" з початку травня ведуть підготовку до поєдинку відбору ЧС-2022 проти Шотландії, який перенесено на 1 червня. У матчі проти середняка Серії А Олександр Петраков міг розраховувати не лише на гравців із УПЛ, а й легіонерів.

Перед початком поєдинку Гімн України на стадіоні "Карло Кастеллані" виконала заслужена артистка України Наталка Карпа.

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Українці відкрили рахунок у матчі у середині першого тайму. Шикарну комбінацію за участю Пихальонка та Циганкова завершив точним ударом Роман Яремчук.

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Під завісу першої 45-хвилинки чудовий шанс подвоїти перевагу "синьо-жовтих" мав Віктор Циганков. Гравець Динамо вийшов на побачення з воротарем, але пробив поряд зі штангою.

На 45-й хвилині гол у ворота П'ятова відправив Ла Мантія який скористався провалом в обороні нашої збірної.

Другий тайм розпочався з атак підопічних Петракова і на 47-й хвилині гри Караваєв виявився першим на добиванні після удару Яремчука.

Згодом українці збільшили розрив у рахунку. Пихальонок точним більярдним ударом забив у другому спарингу поспіль.

Наприкінці поєдинку враження від матчу зіпсувала травма Попова. Вибиваючи м'яч у боротьбі з гравцем суперника, він упав на газон та попросив допомоги. Поле 23-річний захисник залишав за допомогою лікарів збірної України.

Підсумок зустрічі – друга поспіль перемога збірної України перед важливим матчем із шотландцями.

Товариський матч.

Емполі – Збірна України – 1:3

Голи: Ла Мантіа (45) – Яремчук (26), Караваєв (46), Пихаленок (53)

Україна: П'ятов (Бущан, 46), Забарний, Попов (Бондар, 78), Матвієнко, Караваєв, Степаненко, Шапаренко, Пихаленок (Сидорчук, 84), Мудрик (Буяльський, 84), Циганков (Зубків, 78), Яремчук , 78).

ОГЛЯД МАТЧУ

Наступний контрольний матч України відбудеться 18 травня. Суперником стане хорватська Рієка.