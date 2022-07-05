У нас обов'язок перед Україною, як у солдатів на передовій – Срна

Срна впевнений, що навіть під час війни потрібно грати у футбол / Фото: Колаж: Сьогодні

Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна розповів, чому важлива участь команди у груповому етапі Ліги чемпіонів. Раніше Срна зустрівся з хлопчиком, чиї батьки загинули у Маріуполі

"Футбол – це те, що об'єднує людей, а Україна – нація, яка любить спорт. Ми покажемо всьому світу, що ми живі та боремося на полі за Україну. Як і у солдатів, які на передовій, у нас є обов'язок перед Україною – грати в футбол.

2014 року Росія забрала наш дім, а цього року вигнала з України. Але ми все ще живі, для нас честь представляти Україну в груповому етапі Ліги чемпіонів.