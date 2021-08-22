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"У мене просто горить дупа": знаменитий боксер потрапив в авіакатастрофу

Андрій Трофімов
22 серпня, 09:08
Чемпіон світу в трьох вагових категоріях Джервонта Девіс розповів, що його літак розбився при зльоті. На щастя, ніхто не постраждав

Джервонта Девіс зі своїми друзями перед посадкою в літак / Фото: Instagram

Знаменитий американський боксер Джервонта Девіс дивом залишився живий. Літак чемпіона потрапив в аварію під час зльоту.

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"Літак розбився, але все добре, ми навіть не встигли злетіти. У мене просто горить дупа... Господи, я зараз вже сиджу на бетоні. Пора зав'язувати з приватними літаками і переходити на автомобілі і потяги", – розповів про подію Джервонта.

І виклав в Instagram фото, яке він зробив перед посадкою в літак.

Джервонта Девіс в професійній кар'єрі провів 25 боїв, в яких здобув 25 перемог (24 нокаутом). 26-річний боксер – чемпіон світу в трьох вагових категоріях: lіючий регулярний чемпіон світу за версією WBA в першій напівсередній вазі, діючий регулярний чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі, чемпіон світу за версіями WBA Super (2018-2019, 2020 н.ч.) І IBF (2017) у другій напівлегкій вазі.

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