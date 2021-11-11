У Кінг-Конга з Динамо нове татуювання (фото)

Денис Бойко і його татуювання / Фото: Instagram

33-річний голкіпер київського Динамо Денис Бойко під час вихідних, які утворилися у зв'язку із паузою на ігри збірних, вирішив додати фарб своєму тілу.

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Бойко на прізвисько Кінг-Конг набив на нозі татуювання – велику букву "Д", як на емблемі київського Динамо.

"Особливе татуювання для мене", – написав у Instagram голкіпер.

Утім, підписники Кінг-Конга вважають, що нове тату можна асоціювати не лише із нинішнім клубом воротаря.

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"Д-Динамо, Д-Дніпро, Д-Ден", – написав один із фоловерів Бойка.

Зауважимо, що поруч із літерою "Д" на нозі Бойка красується інше татуювання – гілка каштана, символу Києва.

Урешті-решт, яких тільки тату немає на тілі у Бойка. Наприклад, на спині у нього набиті мавпи та сови, а на плечі – дракон.

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"Багато у мене тату. Я так порахувати вже й не можу. Руки забиті, і спина. Потрібно згадувати, коли та чи інша робота була зроблена. Перше татуювання? На правому плечі дракон. Цей дракон був зроблений найпершим, пізніше я його дороблював", – розповідав раніше Бойко.